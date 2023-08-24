Літак Пригожина могли збити ракетою "земля-повітря", – Reuters

У Тверській області 23 серпня розбився літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. Ймовірно, його збили ракетою класу "земля-повітря", випущеною з території Росії.

Про це повідомили два американські чиновники. Варто зауважити, що кремлівський диктатор Владімір Путін таки висловив співчуття родині свого "кухаря".

Проте саме він, найімовірніше, дав наказ вбити Пригожина через заколот вагнерівців, який відбувся у червні.

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Літак могли збити ракетою "земля-повітря"

Двоє американських чиновників повідомили, що на думку Вашингтона, літак Пригожина, ймовірно, збили ракетою класу "земля-повітря", випущеною з території Росії. Однак ця інформація є попередньою і перебуває на стадії перевірки. Посадовці говорили на умовах анонімності й не надали жодних доказів.

Російські слідчі вже порушили кримінальну справу, але з Москви станом на 24 серпня не було жодних офіційних повідомлень про ймовірні причини авіакатастрофи. Окрім цього, до коментарів Путіна не було жодного офіційного підтвердження загибелі Пригожина, окрім заяви Росавіації про те, що він був на борту.

Порушивши мовчання на наступний день після загибелі ватажка ПВК "Вагнера", кремлівський диктатор назвав його талановитим бізнесменом, якого він знав з 1990-х років. За словами Путіна, розслідування катастрофи займе багато часу.

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Російські слідчі заявляють про бомби на борту

Президентський літак Embraer Legacy 600 (EMBR3.SA), який летів з Москви до Санкт-Петербурга перевозив високопоставлених членів команди Пригожина. Бізнес-джет розбився біля села Куженкіно у Тверській області.

Вранці наступного дня з місця авіакатастрофи ще виносили на ношах чорні мішки для тіл. Частина хвостової частини літака та інші фрагменти лежали на землі біля лісосмуги, де судмедексперти встановили намет.

Російське видання, яке має хороші джерела в правоохоронних органах, повідомило, що слідчі зосередилися на версії про те, що на борту літака могли бути одна або дві бомби.

Лідер найманців місяцями критикував ведення війни Росії в Україні й намагався скинути міністра оборони Сєргєя Шойгу та начальника Генерального штабу Валєрія Герасимова. Після домовленості з Кремлем він припинив заколот та погодився переїхати до сусідньої Білорусі. Ще в понеділок Пригожин опублікував відеозвернення, яке нібито було записане в Африці. У липні він також з'являвся на саміті Росія – Африка в Санкт-Петербурзі.