Пригожин порівняв Петербург з Бахмутом, проте перший – "замінований гі*ном"

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який зараз перебуває в Бахмуті, порівняв це місто із Санкт-Петербургом.

Порівняння доволі дивне, адже незрозуміло, чим ці міста можуть бути схожі між собою. Проте у Пригожина своя збочена логіка.

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Чому Пригожин порівняв Бахмут з Пітером

Так на своєму телеграм-каналі Пригожин відповів підписникам. Місцеві чомусь скаржаться йому, що губернатор Пітера Бєглов не може ніяк прибрати снігові замети на вулицях. Через це в "культурній столиці" Росії бруд та болото, а очільник міста заради піару проводить час в окупованому Маріуполі.

Маріуполь Маріуполем, але в Маріуполі його ніхто не бачив. Справа не в кучугурах, а в "бєгловщині". "Бєгловщина" – це нове явище нашого життя. Бєглову подобається гнобити місто, йому подобається, що воно руйнується, подобається, коли воно все зас*ано від початку до кінця, що його не прибирають, не чистять, не ремонтують. Йому подобається, що скрізь рветься пара і ллється г*мно,

– сказав він.

Тому, за його словами, окупанти, які прибули під Бахмут, почуваються як удома. Тому що там все заміновано. І якщо у Бахмуті справжні міни, то у Пітері – міни з собачих екскрементів.

Реально місто Санкт-Петербург схоже на той самий Бахмут. І кроку ступити неможливо, без того, щоб не напружитися і думати про те, як би не впасти в цю жижу. Навколо так само заміновано. Тільки заміновано собачим г**ном. У Бахмуті – армагедон, а в Пітері – "Бєглогендон" або, як я вже сказав, "бєгловщіна",

– підсумував свої роздуми Пригожин.

Зауважимо, що до приходу російських загарбників Бахмут був чудовим, затишним та квітучим містом. І аж ніяк не схожий на Пітер з собачим л*йном.