Мішень вже на спині: Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі, – CNN

Протягом двох днів Росія зіткнулася з реальною загрозою збройного повстання. Однак все закінчилось, навіть не почавшись – Пригожин після перемовин з Лукашенко відправився до Білорусі.

Експерти зазначають, що повстання ватажка вагнерівців навряд чи минеться без наслідків. Тепер російський диктатор має ліквідувати наслідки найсерйознішого повстання з моменту його приходу до влади у 2000 році.

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Пригожин намалював собі мішень на спині

Видання пише, що начебто неушкодженого Пригожина відправили до Білорусі, однак цим "маршем справедливості" він зав'язав собі зашморг на шиї.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що буцімто не знає, яку позицію займе Пригожин у Білорусі. Експерти вважають, що небезпека для ватажка терористів не минула.

Путін не прощає зрадників. Навіть якщо Путін скаже: "Пригожин, ти йди в Білорусь", він все одно зрадник, і я думаю, що Путін ніколи цього не пробачить. Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб'ють у Білорусі, – сказала багаторічна експертка з питань Росії Джилл Догерті.

Однак вона додала, що це важка дилема для Москви, тому що поки Пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває.

У Путіна – реальні проблеми

Кілька експертів сказали виданню, що хоча російський президент пережив заколот, тепер він виглядає слабким – не лише для світу та своїх ворогів, але й для власного народу та армії. Це дасть можливість суперникам підірвати позиції Путіна.

"Якби я була Путіним, я б хвилювався за тих людей на вулицях Ростова, які підбадьорювали вагнерівців, коли ті прийшли", – підкреслила Догерті.

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