Пригожин хоче показати себе "героєм" у "хрестовому поході проти корумпованої влади", – ISW
Джерело:ISW
Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин розпочав низку інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб показати себе героєм Росії в "хрестовому поході" проти дрібної та корумпованої російської влади.
Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували публікацію особистої пресслужби Пригожина. Зокрема, 21 січня пресслужба поширила лист родини загиблого вагнерівця, в якому йдеться, що "байдужі" місцеві чиновники не допомагали з похороном сина.
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В ISW проаналізували лист від пресслужби Пригожина
Російським чиновникам протиставляється Пригожин, який прислухається до звернень "простих людей". У листі очільник вагнерівців згадується як "єдина людина, якій не байдужа доля захисника Росії та його родини".
Пригожин також різко критикував чиновників Свердловської області, мабуть, виявляючи солідарність із "простою людиною".
На думку ISW, Пригожин помилково зображує себе та вагнерівців суб'єктами, які продовжуватимуть свої моральні вчинки, незважаючи на ймовірні судові переслідування.
У Росії побоюються амбіцій Пригожина
- Відомо, що Пригожин – це один з найбільш наближених до Владіміра Путіна російських олігархів. Путін використовує вагнерівців разом з регулярною російською армією у війні проти України.
- Пригожин неодноразово критикував російське міноборони, а також військове керівництво країни. Повідомлялося, що в нього союз із колишнім командувачем окупаційних військ Сергєєм Суровікіним.
- Та нещодавно новим командувачем росіян став Валєрій Герасимов, якого вагнерівці та сам Пригожин сильно критикували. Суровікін став заступником Герасимова. Ймовірно, таким чином у Кремлі відповіли Пригожину на критику міноборони.
- У Москві далеко не всі прихильно ставляться до Пригожина. Здебільшого це стосується військових та політичних лідерів. У Росії побоюються через політичні амбіції олігарха.
- Пригожин відповідальний за ділянку фронту біля Бахмута, де Росія зазнає великих втрат. Він намагається продемонструвати бодай якісь результати, щоб здобути довіру Путіна.