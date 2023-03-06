ЗСУ хочуть заблокувати вагнерівців – нам п***ець: Пригожин бідкається через ситуацію в Бахмуті

Пригожин не припиняє скаржитися на ситуацію у Бахмуті. Він усе ще надіється отримати від міноборони боєприпаси. Ба більше, глава ПВК "Вагнера" передбачив можливий подальший сценарій.

В одному з його спічів, який активно шириться мережею, можна послухати ледь плачі від Пригожина, передає 24 Канал. Якщо раніше він активно критикував міноборони Росії, то зараз змушений ледь не на колінах стояти, щоб отримати те, що потрібно найманцям.

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Пригожин б'є тривогу

Він спробував роз'яснити, яка ситуація біля Бахмута. За словами Пригожина, ПВК "Вагнера" блокують місто. І щоб його розблокувати, нашим захисникам необхідно заблокувати самих найманців. За словами "кухаря Путіна" для цього ЗСУ вже створила ряд угруповань, які діють у Слов'янську, Сіверську, Часовому Яру та Костянтинівці.

ЗСУ для того, щоб гарантовано розблокувати Бахмут, необхідно заблокувати ПВК "Вагнера". І вийде "пиріжок". Начинка – оточені нами частини ЗСУ. У випадку, звичайно ж, якщо повне оточення буде Бахмута, а оболонка – ПВК "Вагнера",

– констатує він.

Продовжує просити боєприпаси

Цим мотиваційним спічем Пригожин спробував вкотре достукатися до вищого військового командування. Але воно більше не вважає його авторитетним і з ним не рахується. Отже, він буквально заскавулів, що "стукає у всі двері, б'є тривогу з боєприпасами та підкріпленням". За його словами, найманцям необхідно ще й прикрити фланги. Він закликав усіх діяти злагоджено, без амбіцій. Це буцімто дозволить заблокувати ЗСУ.

Якщо ні, отже всім буде п***ець. От, власне, і ваша відповідь,

– підкреслив Пригожин.

Він наголосив на тому, що за Бахмут ЗСУ боротимуться до останнього. Тож окупантам теж необхідно буде до останнього виконувати свою роботу. І тут Пригожин знову почав бідкатися, що найманцям необхідно, щоб з ними хтось взаємодіяв. Мовляв, весь світ зібрався проти ПВК "Вагнера".

Пригожин набиває собі ціну