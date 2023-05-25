Чому Пригожин визнав українську армію найсильнішою: Попович пояснив мотиви власника "Вагнера"

Вже багато місяців окупантам не вдається взяти Бахмут, який героїчно тримають українські воїни. Оскільки на полі бою Євгеній Пригожин не зміг досягти успіхів, він вдався до інформаційних атак.

Ватажок ПВК "Вагнера" в інтерв'ю розсипався у компліментах українській армії. Військовий оглядач Денис Попович нагадав, що Пригожин не вперше її розхвалює. В своїх попередніх зверненнях він наголошував, що ЗСУ є серйозним противником, а також згадував Валерія Залужного, Олександра Сирського та навіть Володимира Зеленського. Про це Попович розповів 24 Каналу.

Читайте також Пригожин хоче зарекомендувати себе як російська тоталітарна фігура, – ISW

Триває інформаційна війна

Коли Пригожин робить такі заяви, він наголошує на тому, що його ПВК "Вагнера" зробили неможливе. Адже вони зіткнулись в Бахмуті з таким серйозним противником, як Збройні Сили України.

З того посилу Пригожина, що ПВК "Вагнера" зробив неможливе, витікає інший. Він вважає, що на сьогодні без вагнерівців збройну боротьбу Росія проводити не може. Адже російська армія на відміну від ПВК "Вагнера" виявилась не підготовленою до ведення війни,

– пояснив військовий оглядач.

Денис Попович пояснив, чому Пригожин розхвалив ЗСУ: дивіться відео

Причину ж не готовності армії країни-агресорки Пригожин бачить в таких постатях як міністр оборони Сєргєй Шойгу та начальник Генштабу Валєрій Герасимов. Вони своїми діями привели російське військо до такого стану.

"Все це "кухар Путіна" говорить, тому що триває інформаційна війна, і він у такий спосіб реалізує свої політичні амбіції", – зауважив Денис Попович.

Більше про заяви Євгенія Пригожина

Власник ПВК "Вагнера"в інтерв'ю, яке він дав російському пропагандисту Костянтину Долгову, вкотре розкритикував міністра оборони Росії Шойгу та начальника Генштабу Герасимова. Він зазначив, що так звана СВО в Україні провалилась.

Окремо Пригожин пройшовся по зятю Шойгу Алєксєй Столярову. За словами "кухаря Путіна", той "поїхав в Арабські емірати" та "трясе там своїми булками". Дісталось й доньці міністра оборони, яка відкриває форти (укріплення) не за свої гроші. Він зауважив, щоб краще б вона ці кошти витратила на боєприпаси.

Також Пригожин натякнув, що ображається, коли його називають "кухарем Путіна". Мовляв, ніякий він не кухар Путіна і ніколи ним не був, та взагалі не вміє готувати. А таке прізвисько йому буцімто дав опозиціонер Олексій Навальний.

У своєму інтерв'ю Пригожин зокрема визнав Збройні Сили України однією з найсильніших армій у світі. Він додав, що українські військові мають "різне озброєння" та "працюють на будь-яких системах: на радянських, на натівських, на чому завгодно – однаково успішно".