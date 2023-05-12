"Дідуся-мудака" не пробачать: Пригожин втратив підтримку друзів в Кремлі, – ISW

Відвертість ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина щодо ситуації із забезпеченням російських вояк, його погрози на адресу кремлівських чиновників неабияк турбує вище керівництво. Схоже, Пригожин "перетнув червоні лінії" і тепер його сприймають як особу, яка "діє не в інтересах" Кремля.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Ба більше Путін має особисту образу, адже Пригожин назвав його "дідусем-мудаком".

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Зазначають, що Пригожин прагне заявити про Бахмут як про особисту перемогу, щоб мати вплив на російське міністерство оборони. А Кремль висловив подальшу стурбованість у зв'язку з тим, що Пригожин 9 травня висміяв фігуру "щасливого діда", який несе відповідальність за майбутні покоління росіян.

Пригожин назвав Путіна дідусем

В ISW вважають, що Пригожин, мав на увазі Владіміра Путіна, і це підтвердило джерело в Кремлі.

Співрозмовники зазначили, що Пригожин, можливо, перетнув "червоні лінії" Кремля і може відштовхнути своїх друзів у внутрішньому російському оточенні.

Втратив близького друга в Кремлі

Ба більше, Пригожин втрачає контакт з одним зі своїх покровителів, російським мільярдером і "особистим банкіром" Путіна – Юрієм Ковальчуком. Саме Ковальчук був одним з голосів, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну. Зазначають, що той встановив міцні стосунки з Путіним під час пандемії COVID-19.

Джерела також зазначили, що російські пропагандисти отримали вказівку дискредитувати Пригожина як зрадника, якщо він продовжуватиме критикувати Кремль.

Водночас видання зазначає, що поки "Вагнер" все ще перебуває на фронті – це забезпечує Пригожину контакт з Путіним.

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Конфлікт уже дійсно виходить за межі

Пригожин публічно кілька місяців конфліктує із міноборони Росії через постачання боєприпасів. 5 травня йому увірвався терпець і він опублікував відео на тлі вбитих найманців, у якому матюкався на адресу керівництва міноборони Росії, вимагаючи надати угрупованню снаряди.

Потім заявив, що 10 травня його війська покинуть Бахмут, але передумав і сказав, що таки чекатиме снаряди.

Критикою Пригожин вибухнув знову уже через кілька днів. Він звинуватив російські регулярні війська у зраді, бо ті залишили свої позиції у Бахмуті і охололи фронт, а бійці "Вагнера", яких кинули це латати, зазнали колосальних втрат.