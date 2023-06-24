Ситуація складна, – Путін визнав, що втратив контроль над Ростовом

Збройний заколот, оголошений Євгєнієм Пригожиним, продовжує набирати обертів. Глава ПВК "Вагнера" заявив про захоплення військовий об'єктів у Ростові, а Путін визнав складність ситуації.

Диктатор з Кремля вирішив зранку 24 червня видати відеозвернення. У ньому він відреагував на ситуацію всередині Росії, зокрема у Ростові-на-Дону.

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Бідкається на заблоковану роботу органів

Будуть також вжиті рішучі дії щодо стабілізації ситуації в Ростові-на-Дону. Вона залишається складною, фактично заблоковано роботу органів цивільного і військового управління,

– зазначив Путін.

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Він також заявив, що збройні сили Росії та інші державні органи отримали необхідні накази. Також вжиті додаткові заходи антитерористичного характеру. Їх запроваджують у Москві, Московській області та низці інших регіонів.

Що відомо про "взяття" Ростова

Пригожин зранку 24 червня заявив, що він зі своїми бійцями захопили військові об'єкти й аеродром у місті. Також він погрозив, що рухатиметься далі на Москву, якщо до нього не прибудуть Шойгу та Герасимов.

Він виклав ролик, на якому видно, що Пригожин зі своїми бійцями перебувають на території штабу Південного військового округу. Там він зустрівся з заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим, а також заступником начальника генштабу Росії Владіміром Алєксєєвим.

"Кухар Путіна" спільно з заступниками обговорювали ситуацію, що склалася у Ростові-на-Дону. Він встиг навіть поскаржитися на те, що по його найманцях відкрили вогонь з гелікоптерів. Водночас похизувався, що повітряні судна збили.

Будемо збивати усіх, якщо будете їх посилати. Тому що ви стріляєте по мирних жителях, ви знищуєте "мирняк". Ви тільки що знищили автобус з людьми, і совісті у вас ніякої не було,

– звинуватив Пригожин керівництво.

Водночас він наголосив, що Ростов буде заблокований його вагнерівцями. І триватиме це доти, поки до нього на зустріч не приїдуть міністр оборони Шойгу та начальник генштабу Герасимов.