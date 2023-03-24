Пригожин раптово заявив, що не бачив в Україні ні нацистів, ні НАТО, – ISW

Євгєній Пригожин спростував заяви Кремля. Цього разу власник вагнерівців заявив, що Росія насправді не воює з НАТО.

Також він поставив під сумнів заяви Росії, що нібито в Україні є "нацисти" та інші тези російської пропаганди. Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що Пригожин фактично відкинув довоєнні та післявоєнні заяви Кремля.

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Що цього разу заявив Пригожин

Євгєній Пригожин фактично спростував заяви російської пропаганди про те, що Москва нібито воює з НАТО в Україні. Також він поставив під сумнів пропагандистську тезу, чи насправді в Україні є нацисти, як постійно про це заявляє Кремль.

Пригожин заявив, що Росія воює "виключно з українцями", які оснащені технікою, наданою НАТО, і деякими "русофобськими" найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не з самим НАТО,

– відзначили в ISW.

Також власник ПВК "Вагнер" додав, що російські чиновники, найімовірніше, знали, що Північноатлантичний альянс запропонує Україні допомогу.

"Смішно думати, що коли Росія вирішила розпочати війну, то не врахувала допомогу НАТО Україні", – зазначив Пригожин.

Також власник вагнерівців додав, що:

не впевнений щодо цілей "денацифікації" в Україні, адже, мовляв, він вже не знає, чи є в Україні "нацисти";

Росія "демілітаризує" Україну лише тоді, коли всі українські війська будуть знищені. Нібито, ці зусилля тривають, та наразі не зрозуміло, чи будуть вони успішними.

Окрім того, Євгєній Пригожин почав говорити, що Росія може уникнути виснажливої тривалої війни, якщо визначить зараз, які кордони вона хоче захопити. Також "кухар Путіна" закликав російських військових і ЗМІ припинити недооцінювати:

українські сили;

"втручання у внутрішні конфлікти".

Тобто фактично Євгєній Пригожин відкинув довоєнні та післявоєнні заяви Кремля про те, що нібито "Росії необхідно захищатися від загрози НАТО в Україні". Ба більше, він фактично підірвав необхідність і ймовірність заявлених російським диктатором Путіним максималістських цілей його вторгнення в Україну.

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