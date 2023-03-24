Готує собі алібі, – військовий експерт пояснив останні заяви Пригожина

Власник ПВК "Вагнера" фактично спростував російську пропаганду і заявив, що Росія воює з Україною, а не Північноатлантичним альянсом. Це гарно відображає реальну ситуацію в Кремлі.

Так, через невдачі на фронті та відсутність перспектив у Росії почалося руйнування системи підпорядкування в державі й армії. Таку думку 24 Каналу висловив генерал-лейтенант ЗСУ в запасі, військовий експерт Ігор Романенко.

До речі Навіщо Пригожин спростовує брехню Кремля і виводить вагнерівців з України

Пригожин намагається врятувати себе

Водночас Пригожин відчуває, що його вагнерівці не зможуть виконати завдання. Так, ПВК "Вагнера" зазнала шалених втрат у війні в Україні.

Крім того, ще й Валєрій Герасимов перекидає частину приватної армії Пригожина на Запорізький напрямок. Це починалося робити для того, щоб слава нібито "взяття" Бахмута дісталася лише регулярній армії Росії.

Отже, ситуація в Росії загострюється, а військово-політична боротьба зростає. Відтак, власник ПВК "Вагнера" шукає способи виживання.

У таких умовах Пригожин готує собі алібі, виправдовування й бореться за якісь перспективи виживання,

– пояснив генерал-лейтенант ЗСУ.

Романенко прокоментував заяви Пригожина: дивіться відео

Що сказав Пригожин

Власник ПВК "Вагнера" заявив, що Росія воює "виключно з українцями", які оснащені технікою, наданою НАТО, і деякими "русофобськими" найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не з самим Північноатлантичним альянсом. Також Пригожин додав, що:

не впевнений щодо цілей "денацифікації" в Україні, адже вже не знає, чи є в Україні "нацисти";

Росія "демілітаризує" Україну лише тоді, коли всі українські війська будуть знищені. Нібито, ці зусилля тривають, та наразі не зрозуміло, чи будуть вони успішними.

До того ж "кухар Путіна" закликав російських військових і ЗМІ припинити недооцінювати українські сили та "втручання у внутрішні конфлікти".

Політтехнолог Борис Тизенгаузен переконаний, що Пригожин намагається залишатися в інформаційному просторі. А для цього йому потрібно кожного разу говорити якісь речі, що викликатимуть резонанс у країні-агресорці.

Однак "кухар Путіна" не розуміє, яку загрозу мають для нього подібні заяви. Адже в Росії ліквідовують тих, хто не вкладається в основний порядок денний.