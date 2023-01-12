Для перерозподілу влади: Пригожин збирається збанкрутувати олігархів із оточення Путіна

Наближений до російського диктатора власник групи "Вагнера" Євген Пригожин веде підготовку до захоплення влади після падіння режиму Путіна. Для цього він намагається заручитися підтримкою багатьох олігархів, які незадоволені діями свого царя.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, значне посилення Пригожина у політичному плані, а також безперервний його піар у багатьох підконтрольних йому псевдоЗМІ призвели до того, що кухар Путіна почав майже не приховану підготовку до кулуарного перевороту у Росії. Відвертий бандит із відсутнім сумлінням намагається заручитися підтримкою олігархічних кланів, які стрімко біднішають через путінську війну.

Дивіться також Таке вже було: навіщо насправді Пригожину ПВК "Вагнера"

Пригожин увійшов у відкрите протистояння з міністерством оборони Росії, а також із низкою російських олігархічних кланів, що підтримують Шойгу, тож у такий спосіб він намагається не лише посилити свої політичні позиції, але й отримати додаткові можливості для фінансування своєї кампанії.

Обіцяє збанкрутувати найближче оточення Путіна

За даними українських спецслужб, Пригожин із кінця минулого року веде перемовини із низкою так званих "ображених" олігархів, які зрозуміли, наскільки руйнівною для їх бізнесу є політика Кремля.

Йдеться зокрема про Геннадія Тимченко, Алішера Усманова, Сергія Мндоянца та інших підприємців, які згідно з німецьким виданням Bild, намагаються дистанціонуватися від Путіна.

Пригожин у розмовах та листуванні із незадоволеними олігархами, називає Путіна "стариком, який остаточно збожеволів", а також тим, хто "веде Росію до розпаду". Він вказує на те, що через розв'язану диктатором війну "поважні люди втратили свій вплив та можливість чесно заробляти".

Він вказує на те, що через розв'язану диктатором війну "поважні люди втратили свій вплив та можливість чесно заробляти". Натомість за надання фінансової підтримки групі "Вагнера" Пригожин пообіцяв влаштувати олігархам масштабний перерозподіл всіх російських ринків як тільки Росія позбавиться Путіна.

За словами власника кишенькової армії, він накопичує величезні ресурси, які дадуть йому змогу безперешкодно захопили владу у Росії у тому випадку, якщо режим остаточно зламається. Тоді ті олігархи, які підтримали Пригожина, зможуть отримати від нього безліч преференцій.

Зокрема, Пригожин пропонує мільярдерам заключити з ним неофіційний договір про фінансування групи "Вагнера". За одноразову плату у 20 мільйонів доларів із подальшими виплатами по 5 мільйонів на місяць він гарантує кожному олігарху "захист" у післяпутінській Росії. Крім того, ватажок бандформування без натяків стверджує, що після заходу на престол він розправлятиметься із всім оточенням Путіна, яке зараз не підтримає його. Йдеться про націоналізацію всіх активів іншої вежі Кремля із подальшою їх передачею під управління пригожинським компаньонам.

Фактично ж Пригожин збирається перетворити Росію на велику Північну Корею, де він обійме місце диктатора. Саме для цього йому й потрібні віддані та навчені найманці, що здатні виконувати будь-які злочинні накази.

При цьому гроші олігархів дадуть йому змогу посилити набір до своєї приватної армії, а також її тренування. І доки Пригожин на Донбасі здобуватиме собі політичні бали за рахунок навали зеків, у Росії та на другій лінії фронту триватиме підготовка майбутніх путчистів, щоб у потрібний момент усе це військо могло розгорнутися та з'явитися десь у Москві зі своїми танками, літаками та артилерією. Розрахунок Пригожина полягає в тому, що жоден кремлівський клан не зможе нічого протиставити його армії. Адже ЗС Росії є практично повністю розбитими та у випадку заколоту навряд підпорядковуватимуться хоча б комусь із фанерних генералів, а бійці Росгвардії не чинитимуть ніякого опору через страх. До того ж власник групи "Вагнера" заручився підтримкою Кадирова, чиє тікток-військо дуже бояться російські правоохоронці.

"Вагнерівці" претендують на гроші з державних компаній

Не дивлячись на те, що Пригожин фактично готується встромити Путіну ніж у спину, наразі він є цілком слухняним його васалом. І намагається розхитати довіру кремлівського диктатора до ФСБшників та представників міноборони. Окрім можливості набирати у свою армію зеків, отримувати важке озброєння та ресурси утримання угруповання, власник групи "Вагнера" намагається вибити собі додаткове фінансування.

Актуально В ISW викрили брехню Пригожина: хоче приховати реальні цілі у Бахмуті

Йдеться про частину коштів, які російська влада збирається залучити від різних компаній для своїх військових потреб. Пригожин намагається довести, що без його штурмових загонів Росія вже б давно програла цю війну. До того ж безперервні навали зеків на позиції ЗСУ значно економлять державі-агресорці витрати на компенсації за загиблих, а також зменшують кількість "двохсотих" у регулярному війську. Саме завдяки цій аргументації він вже найближчим часом сподівається отримати від російського уряду додаткове фінансування свого війська.

То ж таким чином складається така ситуація, що Путін фактично сам фінансує угруповання, яке готується захопити владу та довести все його оточення до банкрутства у будь-який по-справжньому зручний для цього момент.