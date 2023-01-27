У Пригожина є великі проблеми: російський опозиціонер розповів про план щодо ПВК "Вагнера"

Євгєній Пригожин сам розкручує історію про те, що російська армія не надає ПВК "Вагнера" достатньо ресурсів. У такий спосіб він прагне виправдати неефективність своїх найманців.

Так, з самого початку Пригожин планував показати як воюють справжні професіонали, але за 6 місяців біля Бахмута на Донеччині так і не вдалося це продемонструвати. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі.

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У Пригожина проблеми

Накі зазначив, що теперішні певні успіхи росіян на цій ділянці фронту пов'язані з тим, що наразі там воюють не лише вагнерівці, а ще й елітні російські підрозділи. Останні вже трохи прийшли до тями після того, як їх розбили на початку війни.

Група "Вагнера" перебуває у підвішеному стані. Очевидно, що є великі проблеми у Пригожина, тому що всі кадрові перестановки, які були ним інспіровані, відіграли назад,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Мовиться про Ігоря Лапіна, якого повернули. А також призначення очільником окупаційних військ в Україні Валєрія Герасимова, якого Пригожин з вагнерівцями поливали брудом.

"Міноборони Росії хоче поглинути ПВК "Вагнера"

Власник ПВК "Вагнера" намагається показати себе дуже ефективним та виконає важливу роль. Адже з огляду на останні події, "хмари над ним густішають".

Є розмови, що у нинішнього керівництва міноборони Росії є плани просто поглинути групу "Вагнера" та підпорядкувати її під свій контроль. Відтак, ніякого Пригожина у ній існувати вже не буде,

– повідомив російський опозиційний журналіст.

За його словами, наразі точно невідомо, чи дійсно у міноборони країни-агресорки існує такий план. Утім, ми бачили конфлікт російського відомства з Пригожиним і як він закінчився підтвердженням міноборони, що вагнерівці дійсно брали участь у штурмі Соледара.

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На думку Накі, ймовірно, у цей конфлікт втрутився Владімір Путін. Наразі ж кожна зі сторін намагається щось продемонструвати російському диктатору, аби отримати перевагу.

Накі про проблеми Пригожина та плани міноборони Росії на ПВК "Вагнера": дивіться відео

Яка мета російського міноборони

Навіть те, що до лав ПВК "Вагнера" входять зеки не завадить російському міноборони поглинути організацію. Так, у Росії пролобіювали законопроєкт, який передбачає, що кримінальне покарання не є перешкодою для мобілізації. Водночас для зеків це позитивна новина, оскільки вони отримають статус комбатантів як і вагнерівці.

Жодних проблем у міноборони з цим не буде. Ба більше, одна з головних проблем, які є зараз у російської армії – це розлагодженість, тобто немає єдиного центру командування,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

За його словами, наявність великої кількості різних непідпорядкованих підрозділів у російській армії, які ще й вступають у конфлікти, впливають на можливості загарбників воювати. Тож міноборони країни-агресорки вже тривалий час виступає за те, щоб зробити фактичне єдине командування над усіма підрозділами.

"Жодного єднання всередині різних гілок російської влади немає. Є активна боротьба за місце під сонцем, владу та ресурси", – підсумував Накі.