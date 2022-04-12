Україні не варто розраховувати на те, що зміна режиму у Росії повністю припинить війну. Окупанти завжди будуть намагатися створити нам проблеми.

На думку Олексія Арестовича, Росія зараз активно шукає нову форму імперії. Путін розраховував, що напад на Україну стане точкою його тріумфу, а натомість став точкою відліку його падіння.

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Що змінить прихід ліберала

Арестович переконаний – протистояння України та Росії триватиме ще довго, і на це не вплинуть політичні зміни у державі-агресорі.

"Я не вірю,що прихід ліберала у Росії зупинить зіткнення з Україною, незалежно від того, хто буде при владі в нас. Можливо, вдасться уникнути воєнних дій, якщо буде реалізована та архітектура, над якою працюють український президент та дипломати", – сказав він.

Він додав – за такого сценарію протистояння перейде у політичну, інформаційну та економічну сфери.

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