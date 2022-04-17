Прихильники путінського режиму створюють наративи про "слабке НАТО"
17 квітня 2022 , 18:52Читать новость на русском
Джерело:Центр протидії дезінформації
Прихильники путінського режиму створюють абсолютно безглузді та дивні наративи начебто про "слабке НАТО".
Пропагандисти поширюють нові фейки про те, начебто Альянс не готовий до війни і вже вичерпав свої збройні та фінансові можливості.
До слова Зброю нададуть, але питання в темпах, – Арестович про затримку поставок зі Заходу
З чим пов'язана істерія пропагандистів
Річ у тім, що 13 квітня президент США Джо Байден оголосив про черговий пакет військової допомоги для України. А саме про постачання важкого озброєння Україні.
Все через загострення військової ситуації. Загалом допомога складе на суму 800 мільйонів доларів. Це ж підтвердили у CNN.Важливо! Підрозділ українських військових терміново потребує позашляховиків, аби давати відсіч ворогам. Хлопці у бою втратили частину спорядження. Волонтери, серед яких журналістка 24 каналу, організували збір грошей:
Моно: 5375414110443750
Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com
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