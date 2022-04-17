Прихильники путінського режиму створюють наративи про "слабке НАТО"

Прихильники путінського режиму створюють абсолютно безглузді та дивні наративи начебто про "слабке НАТО".

Пропагандисти поширюють нові фейки про те, начебто Альянс не готовий до війни і вже вичерпав свої збройні та фінансові можливості.

До слова Зброю нададуть, але питання в темпах, – Арестович про затримку поставок зі Заходу

З чим пов'язана істерія пропагандистів

Річ у тім, що 13 квітня президент США Джо Байден оголосив про черговий пакет військової допомоги для України. А саме про постачання важкого озброєння Україні.

Все через загострення військової ситуації. Загалом допомога складе на суму 800 мільйонів доларів. Це ж підтвердили у CNN.

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