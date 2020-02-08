Прихильники Шарія спробували встановити дошку Жукову в Одесі, але все пішло не так

Прихильники партії проросійського блогера Анатолія Шарія спробували 7 лютого в Одесі встановити пам'ятну дошку радянському маршалу Георгію Жукову. Зробити це завадили українські патріоти, а сама табличка врешті розбилася.

"Ми якраз підходили до будівлі. Побачили 15 людей з символікою партії Шарія. Вони виготовили своїми силами табличку і намагалися її повісити. Але у них почали трястися руки, табличка впала і розбилася. Довелося викинути її в сміттєвий бак", – розповів у коментарі виданню "Думская" громадський діяч Дем'ян Ганул.

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За його словами, в результаті "спілкування" ніхто не постраждав, і через деякий час представники партії Шарія пішли геть з місця події.

Дивіться відео 18+, як прихильники Шарія намагалися встановити дошку Жукову в Одесі:



Розбита меморіальна дошка Жукову в Одесі / Фото Думская

Хто такий маршал Жуков? Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Протягом Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом тощо.



Його особистість – дуже неоднозначна. На переконання багатьох експертів, Жуков не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".

Дивіться відео про маршала Жукова: