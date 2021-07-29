Політв'язня Приходька етапували у в'язницю для особливо небезпечних злочинців

Тривалий час про місце перебування ув'язненного активіста Олега Приходька нічого не було відомо. З'ясувалося, що українця перевели у в'язницю для особливо небезпечних злочинців.

Де перебуває Приходько

Кримського активіста перевели у в'язницю у Володимирівській області. Про це розповів його адвокат Назим Шейхмамбетов.

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Однак керівництво російської в'язниці відмовилося відповідати на питання про те, чи дійсно Приходька утримують в них.

Зауважимо, про місце перебування активіста ніхто не знав з початку літа 2021 року. Останнє відоме місце утримання – СІЗО у Ростовській області.

У чому звинувачують активіста