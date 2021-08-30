Приховувати не будемо, – Венедіктова відзвітувала, у якому стані справа про Іловайську трагедію

Хто засекречував документи про Іловайську трагедію, коли їх розсекретять, та хто винен у загибелі сотень українських бійців у котлі? На ці питання спробувала відповісти генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

За її словами, документи одразу стануть публічними, щойно їх розсекретить Генштаб. А от питання "хто винен" – значно складніше, і розслідування справи ще триває.

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Коли розсекретять документи розслідування про трагедію в Іловайську

У генпрокурорки Ірини Венедіктової запитали, хто буде розсекречувати документи про Іловайськ. І та відповіла, що "розсекречувати буде той, хто і засекречував – Генштаб".

За її словами, у справі 70 томів. І прокуратура готова їх оприлюднювати, коли Генштаб їх надасть до Офісу генпрокурора.

Ми нічого приховувати не будемо. Наступна дискусія точно буде на базі матеріалів. Дедлайн? Я не можу відповідати за Генштаб. Але я погоджуюсь – розсекречувати треба,

– заявила Ірина Венедіктова.

Зауважимо, до студії програми у прямий ефір для обговорення Іловайська, як сказала ведуча Наталя Мосейчук, запрошували низку представників влади. Але погодилася прийти й прийшла тільки очільниця Офісу генпрокурора.

Хто винен в Іловайській трагедії

Генпрокурорка Венедіктова підтвердила, що провина російських військових в Іловайській трагедії очевидна. Щодо відповідальності українських керівників армії – тут не все так просто.

Слідство триває, та у підсумку винні "будуть жорстко і нещадно покарані".

Я хочу дати результат, а не виправдовуватися від імені правоохоронної системи, чому його немає,

– запевнила Венедіктова.

Наразі триває слідство у рамках великого кримінального провадження про розв’язання і ведення агресивної війни Росією проти України. Іловайська трагедія там – окремий епізод.

Який вигляд має та у якому стані справа про Іловайськ

читайте у матеріалі 24 каналу все, що слід знати про Іловайський котел – як трапилась трагедія, в якій загинули 366 українських воїнів.

У розслідування Іловайської трагедії є два напрямки: про планування, розв’язання та ведення війни Росією, і про виконання обовязків керівництвом АТО під час операції в районі Іловайська.

Під час розслідування проведено 900 допитів, 1670 документів вилучено та досліджено.

Також зроблено три експертизи:

Перша у 2014 – 2015 щодо того, "чи відповідали дії командирів і начальників документам". Висновок її такий: "керівник АТО, начальник штабу АТО, керівник сектору під час планування операції в районі Іловайська допустили низку порушень керівних документів, але вони не призвели до тяжких наслідків".

Друга у 2015 – 2016 році мала такий же висновок.

У липні 2020 призначили третю – її результати невдовзі з’являться.

Про кожен наступний крок у справі суспільство обіцяють інформувати належним чином.

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