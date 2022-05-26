Приховують свої злочини: окупанти в Маріуполі готуються розширювати братську могилу

Російські окупанти збираються розширити братську могилу в Маріуполі. Вони повбивали безліч людей, а тепер не мають, де їх поховати.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, російські загарбники готують розширити братську могилу, яка розташована на старому цвинтарі міста "Непроколь", що в Центральному районі. Це вже четвертий рів, який вдалося ідентифікувати спільно з журналістами.

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Окупанти намагаються викрутитися

Росіяни, звісно ж, хочуть звинуватити Україну у масових вбивствах та хаотичних похованнях. Для цього вони використовують інформацію про можливу епідемію в Маріуполі, яка справді може статися, бо окупанти повбивали значну кількість людей.

Для того, росіяни використовують наші попередження про загрозу епідемії та фактично розпочали "серіал" по центральних каналах раша-тв за сценарієм "ми місцеві, тут мешкаємо, ми боїмося – треба перепоховання", – пише Петро Андрющенко.

Зараз поблизу братської могили виривають нові рови, щоб поховати тіла людей. Згодом, як окупанти закінчать роботи, то почнуть знімати сюжети, що це нібито ЗСУ знищила стількох місцевих мешканців. Це – звичайна брехня, яку росіяни розповсюджують просто "тоннами".

Окупанти жахливо ставляться до місцевого населення

Як повідомили 24 каналу джерела в українських спецслужбах, зараз місцеві мешканці, які ще цілком добре жили 3 місяці тому, змушені важко працювати на російських окупантів. Вони по 10-12 годин на добу розбирають завали та збирають тіла загиблих. За це – отримують їжу та питну воду.

Ще раніше до Маріуполя приїздили депутати з "Єдиної Росії", які цинічно відкрили так званий "центр гуманітарної допомоги". Уся продукція, яку туди звозили, була накрадена з українських супермаркетів. Людям спеціально роздавали значно менше їжі, ніж потрібно, щоб вони були більш покірливі до окупантів.

Це призводило до конфліктів: фіксували навіть бійки між місцевими мешканцями за їжу. Одного разу групка росіян навіть організувала бої між чоловіками за хліб.

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