Шукають селяни, поліція та рятувальники: на Прикарпатті зник хлопчик – фото

На Івано-Франківщині розшукують 11-річного Василя Досяка. Він пішов з дому в обід 28 липня і з того часу його ніхто не бачив.

Шукали цілу ніч

Василько живе у селі Старі Кути Косівського району. Він вийшов з дому близько 13:00 28 липня.

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Хлопчика шукали цілу ніч, пише "Галка". До пошуків залучили 30 поліцейських, 20 місцевих мешканців та 5 рятувальників. Станом на ранок 29 липня дитину все ще не знайшли.

Прикмети Василька

Ріст 110 сантиметрів,

худорлявої статури,

волосся коротке русяве,

був одягнений у шорти коричневого кольору та білу футболку зі смугами.

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Усіх, кому що-небудь відомо про місце перебування дитини, просять телефонувати на гарячу лінію "101" або за номерами телефону: 0342790323, 0980155424.

Пошуки 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині завершилися трагічно. Дівчинка пішла гуляти 28 липня у Старому Салтові, а вже опівночі 29 липня її знайшли мертвою у покинутому будинку.

За даними правоохоронців, до вбивства причетний 13-річний місцевий мешканець.