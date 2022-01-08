На Прикарпатті у аварії загинуло немовля: ще двоє людей в лікарні

На Коломийщині, що на Прикарпатті, трапилась аварія. Зіткнулись водій Toyota Rav 4 та Peugeot Expert.

Попередньо відомо, що перший не переконався у безпечності маневру. Зіткнення відбулось 7 січня орієнтовно о 18:50.

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Водій Toyota виїхав на головну дорогу: загинула 5-місячна дівчинка

Правоохоронці повідомили, що автомобілі зіткнулись на перехресті дороги Татарів – Кам'янець-Подільський та Стрий – Чернівці – Мамалига.

30-річний водій Toyota Rav 4 повертав з другорядної дороги у селі Ценява на головну та не переконався у безпечності маневру і вчинив зіткнення з автомобілем Peugeot Expert,

– встановили правоохоронці.

У поліції розповіли, що після зіткнення Toyota відкинуло у кювет. Правоохоронцям відомо, що:

внаслідок аварії загинуло п'ятимісячне немовля з автомобіля Toyota ;

; уз цього ж авто постраждали водій і двоє пасажирів – жінка і літній чоловік.

Потерпілі – мешканці Снятинщини, їх доставлено до лікарні. 57-річний керманич Peugeot Expert не травмувався,

– розповіли у поліції.

Поліція встановила, що водії були тверезі.



Водій Peugeotне постраждав, він їхав у машині сам / Фото Нацполіції

Слідчі відкрили кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Коротко про останні подібні аварії

7 січня у Косівському районі трапилась аварія. Автомобіль з'їхав з проїжджої частини дороги в урвище і врізалось у житловий будинок. Пасажирку госпітаізували.

6 січня стало відомо, що справу щодо 16-річного водія Infiniti, який зчинив смертельне ДТП, розподілили на суддю Тетяну Янцовську, яка раніше умовно засудила підлітка в іншій справі.

5 січня у тому ж таки Харкові маршрутка збила на смерть 50-річну жінку. Це трапилось на пішохідному переході.

Ймовірні причини жахливої ДТП на Чергнігівщині – дивіться відео

За статтею винним загрожує ув'язнення від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого.

Повний текст публікації поліції

Прикарпатські поліцейські розслідують ДТП, де загинуло немовля.

Аварія з летальним наслідком, у якій загинула 5-місячна дівчинка і травмувалися троє дорослих, сталася на Коломийщині. На місці події працюють поліцейські, забезпечуючи дорожній рух. Слідчі здійснюють першочергові необхідні заходи для встановлення всіх обставин аварії.

7 січня близько 18:50 сталася аварія на перехресті доріг Татарів – Кам'янець-Подільський та Стрий – Чернівці – Мамалига.

Як попередньо встановили правоохоронці, 30-річний водій Toyota Rav 4 повертав з другорядної дороги у селі Ценява на головну та не переконався у безпечності маневру і вчинив зіткнення з автомобілем Peugeot Expert. Після зіткнення транспортний засіб Toyota відкинуло у кювет. На місце події прибули й рятувальники.

Внаслідок аварії загинуло п'ятимісячне немовля з автомобіля Toyota, а також постраждали водій і двоє пасажирів – жінка і літній чоловік. Обидвох водіїв перевірено на стан сп'яніння – тверезі.