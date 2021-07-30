На Прикарпатті "на зебрі" збили 12-річну дівчинку: розлючені селяни перекрили дорогу

У Коломийському районі на Івано-Франківщині 30 липня легковик на пішохідному переході збив 12-річну дівчину. Постраждалу госпіталізували, а розлючені мешканці села перекрили дорогу з вимогою встановити світлофор.

У селі Лісний Хлібичин, Коломийського району легковик наїхав на дівчинку, яка переходила дорогу.

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Що відомо про ДТП на Прикарпатті

35-річна мешканка Івано-Франківська, яка була за кермом автомобіля Skoda, збила дитину на пішохідному переході. Дівчинку госпіталізували, а у водійки авто взяли кров на аналіз на виявлення алкоголю в крові.

Генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Тарас Мельник повідомив, що потерпіла у важкому стані.

Дитина у дуже тяжкому стані. Вона перебуває у травматичному шоці. Забій головного мозку, перелом плеча, відкритий перелом гомілок, забій черевної порожнини, грудної клітки. Дитина без свідомості, якісь прогнози робити рано. Зараз їй проводять протишокову терапію і готують до операції,

— сказав медик.

Все це сталося на автомобільному шляху національного значення Н-10, сполученням Стрий – Чернівці, який проходить через село.

Після ДТП, селяни частково перекрили дорогу Н-10 з вимогою встановити на пішохідному переході світлофор. На місці пікету працюють патрульні для забезпечення правопорядку.



Селяни частково перекрили дорогу після ДТП / Фото Galka.if.ua

За статтею про порушення правил експлуатації транспортних засобів, винуватиці аварії загрожує штраф у сумі від 3 400 до 8 400 гривень, 6 місяців арешту або 3 роки обмеження волі.