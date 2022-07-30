На Прикарпатті у небо піднялися винищувачі: прощалися з Героєм України

30 липня 2022 , 03:50
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Джерело:

ТСН

У селі Верхній Вербіж, що на Коломийщині Івано-Франківської області в останню путь провели Героя України. 28-річний Олександр Кукурба загинув, виконуючи бойове завдання.

Прощання з Героєм відбулось 29 липня у його рідному селі, куди приїхали побратими зі Сходу, прийшло багато односельців та рідних. Льотчик-герой Олександр Кукурба загинув 26 липня, захищаючи небо України. 

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У рідному селі попрощались Героєм України 

Біля рідного будинку Олександра Кукурби у гірському селі Верхній Вербіж було людно. 

Провести льотчика в останній путь прийшли сотні людей: рідні, односельці, з передової приїхали побратими. Могилу героя зсередини люди виклали квітами – за місцевою традицію, так вшановують дуже поважних людей,
– мовиться у повідомленні.  

Олександр Кукурба з перших днів війни був на фронті:

  • заступником командира ескадрильї;
  • літав на штурмовому Су-25;
  • з початку повномасштабного вторгнення росії намагався зупинити ворожі колони, що йшли на Херсон та Київ.

"Це був виліт, була підтримка наших хлопців, треба була підтримка з повітря. Він виконав завдання на відмінно... Я не можу сказати, за яких обставин, але загинув. Він виконав завдання. Останній політ – він знищив окупантів", – пояснив друг дитинства Владислав Бадьон.

На кладовищі за льотною традицією, над могилою Героя України пролетіли його побратими на винищувачах та штурмовиках. Адже саме так прощаються з пілотами, що назавжди відійшли в небо.

На Прикарпатті попрощались з льотчиком Олександром Кукурбою / Фото "Дзеркало медіа"

 

Олександр Кукурба здійснив 100 бойових вильотів 

"Сто бойових вильотів зробити – не просто так. Що таке штурмова авіація – в саме пекло летить літак. По ньому працює все, що може працювати: і ваші, і наші. Льотчики штурмової авіації – це всі герої. Тому що кожен політ може стати останнім", – пояснив один з військових на похороні.

28-річний Герой України знищив:

  • понад 20 ворожих танків;
  • 50 одиниць різної бронетехніки;
  • понад 300 одиниць особового складу окупантів.
Редакція 24 каналу висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким полеглого Героя України Олександра Кукурби.

Що відомо про Олександра Кукурбу

  • На початку липня Олександра Кукурбу нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня. 
  • Перед цим у березні – орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
  • У квітні 2022 року Володимир Зеленськив надав льотчику "Золоту Зірку" та звання Героя України. Нагородили його за особисту мужність та самовіддані дії у захисті державного суверенітету.
  • Президент України прокоментував загибель Героя Кукурби. Володимир Зеленський сказав, що це був його сотий бойовий виліт. Олександр Кукурба був справжнім українським героєм, якого ми будемо завжди пам'ятати.

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Автор: Діана Квасневська