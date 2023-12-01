Через негоду на Прикарпатті обмежили рух транспорту на кількох дорогах

1 грудня 2023, 23:26
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Джерело:

Світлана Онищук

В Україні продовжує вирувати негода. У деяких областях продовжує щедро насипати сніг. Відтак, на Прикарпатті вирішили на декількох дорогах обмежити рух.

Повідомлення про це пізно ввечері 1 грудня надійшло від глави Івано-Франківської ОВА. Світлана Онищук назвала відтинки доріг, де рух певного виду транспорту вирішили обмежити.

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Рух обмежили на трьох трасах

Увага! Через негоду на Прикарпатті обмежено транспортне сполучення для великогабаритних та вантажних транспортних засобів,
– зазначила Онищук.

Вона зазначила, що рух обмежений на таких автодорогах:

  • Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль, на відтинку від Тисмениці до межі Тернопільської області;
  • Н-09 Мукачево – Львів, на відтинку від Рогатина до межі Львівської області;
  • Н-10 Стрий – Чернівці, на відтинку від міста Долина до села Креховичі Калуського району.

Закликаємо не ігнорувати повідомлення глави Івано-Франківської ОВА. Будьте максимально обережними під час руху на дорогах, бережіть себе та не наражайте на небезпеку людей навколо.

Якою буде погода на 2 грудня

У суботу 2 грудня в Україні буде хмарно. Варто очікувати значні опади майже у всіх областях нашої держави, крім південних. Синоптики прогнозують сніг і дощ, а також місцями з налипанням. Крім того, на дорогах у цей день очікується ожеледиця.

На Заході сильно сніжитиме 2 грудня. Синоптики попереджають, що варто очікувати на значні снігопади. Відтак, штормове попередження оголосили у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській, а також частині Хмельницької областей.

Погода в обласних центрах

  • Київ -1…+1;
  • Ужгород +6…+8;
  • Львів 0…-2;
  • Івано-Франківськ 0...+2;
  • Тернопіль +1...+3;
  • Чернівці +5...+7;
  • Хмельницький +2...+4;
  • Луцьк 0…-2;
  • Рівне 0…-2;
  • Житомир -1…+1;
  • Вінниця +1…+3;
  • Одеса +12..+14;
  • Миколаїв +11…+13;
  • Херсон +12…+14;
  • Сімферополь +14…+16;
  • Кропивницький +6…+8;
  • Черкаси +3…+5;
  • Чернігів 0…-2;
  • Суми 0…-2;
  • Полтава +2…+4;
  • Дніпро +8…+10;
  • Запоріжжя +13…+15;
  • Донецьк +6…+8;
  • Луганськ +2…+4;
  • Харків +7…+9.

Автор: Назарій Лазур