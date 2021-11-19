На Прикарпатті оштрафували священника за торгівлю капустою

В Івано-Франківську суд оштрафував священника за торгівлю. Відомо, що отець продавав капусту біля будинку №32 на вулиці Молодіжній.

Священника помітили поліцейські

Інцидент трапився ще 29 жовтня. Правоохоронці помітили на вулиці священника та склали на нього адміністративний протокол за торгівлю з рук у невстановлених місцях.

Цікаво У Києві у порушника з 25 несплаченими штрафами конфіскували авто

Священник визнав свою вину і сказав, що щиро кається у вчиненому правопорушенні,

– мовиться у повідомленні.

Суд визнав його винним та оштрафував на 51 гривню, однак капусту не конфіскували. Крім того, священник має сплатити 454 гривень судового збору.

До речі, цей отець очолює одну з парафій УГКЦ у Городенківському районі.

Рада підвищила штрафи за несплату податків

17 листопада 239 народних депутатів проголосували за підвищення штрафів за ухилення від сплати податків. Так, у разі вчинення злочину за попередньою змовою або у великих розмірах, штрафи становитимуть від 170 до 255 тисяч гривень. Це вдвічі більше, аніж є зараз.

Крім того, закон дозволяє уникнути відповідальності. Однак лише тоді, коли особа сплатить заборгованість та відшкодує пеню ще до настання відповідальності.