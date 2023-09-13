На Прикарпатті зник громадянин Фінляндії
Джерело:Поліція Івано-Франківської області
На Прикарпатті розшукують 20-річного громадянина Фінляндії. Про зникнення чоловіка в поліцію повідомили волонтери.
Наразі правоохоронці встановлюють місцеперебування 20-річного громадянина Фінляндії. Чоловік з 17 серпня не виходить на зв’язок з рідними.
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На Прикарпатті зник громадянин Фінляндії
Розшукується Оксанен Расмус Яаарлі Йоонатан, 2003 року народження. Він є громадянином Фінляндії.
Про зникнення чоловіка в поліцію повідомили волонтери з Фінляндії. До них за допомогою звернулись батьки розшукуваного.
За останньою інформацією, чоловік у телефонній розмові зі своєю дівчиною повідомив, що перебуває у Яремчі.
З 17 серпня чоловік не виходить на зв’язок з рідними. Він може перебувати на території області.
Прикмети розшукуваного:
- зріст 192 сантиметрів,
- худорлявої тілобудови,
- очі – зеленого кольору,
- чоловік носить окуляри та сережки.
Розшукується Оксанен Расмус Яаарлі Йоонатан / фото поліції
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