На Прикарпатті розшукують 20-річного громадянина Фінляндії. Про зникнення чоловіка в поліцію повідомили волонтери.

Наразі правоохоронці встановлюють місцеперебування 20-річного громадянина Фінляндії. Чоловік з 17 серпня не виходить на зв’язок з рідними.

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На Прикарпатті зник громадянин Фінляндії

Розшукується Оксанен Расмус Яаарлі Йоонатан, 2003 року народження. Він є громадянином Фінляндії.

Про зникнення чоловіка в поліцію повідомили волонтери з Фінляндії. До них за допомогою звернулись батьки розшукуваного.

За останньою інформацією, чоловік у телефонній розмові зі своєю дівчиною повідомив, що перебуває у Яремчі.

З 17 серпня чоловік не виходить на зв’язок з рідними. Він може перебувати на території області.

Прикмети розшукуваного:

зріст 192 сантиметрів,

худорлявої тілобудови,

очі – зеленого кольору,

чоловік носить окуляри та сережки.



Розшукується Оксанен Расмус Яаарлі Йоонатан / фото поліції

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Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку чоловіка, прохання телефонувати на цілодобову лінію служби "102".