Майже 20 днів без звістки: на Прикарпатті шукають француза, який хотів піднятися на Говерлу

На Прикарпатті тривають пошуки громадянина Франції. Востаннє чоловік виходив на зв'язок 3 січня.

Француз вирушив у мандрівку Карпатами і не повернувся.

Дивіться також "Пий і повзи за дроном": оператори БпЛА вивели двох поранених бійців з-під носа росіян

Планував пішки дійти до Рахова

12 січня посольство Франції звернулося до українських рятувальників із проханням допомогти розшукати свого громадянина.

Відомо, що чоловік у період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від селища Ворохта, урочища Завоєля до гори Говерла, а потім Карпатами дістатися до міста Рахів Закарпатської області. Востаннє іноземний турист виходив на зв'язок у перший день своєї подорожі. Потім жодної звістки від нього не надходило.

Станом на 20 січня рятувальні роботи тривають. Сьогодні надзвичайники обстежили напрям до Говерлянського водоспаду, зокрема долину нижче водоспаду та підніжжя гори Заросляк та гори Брескул, а також ділянку вздовж водоспаду до його початку, а саме кулуар над водоспадом між горою Говерла та горою Брескул. Однак, на жаль, чоловіка знайти не вдалося.

21 січня пошуки продовжать у напрямку урочища Цибульник – полонина Пожижевська.

У Карпатах шукають іноземного туриста / Фото ДСНС

22-річну жительку Закарпаття знайшли мертвою у річці

25 грудня 2023 року Яна Качур вийшли з дому у селі Нове Давидкове та пішла пішки до Мукачева. Коли дівчина припинила виходити на зв'язок, її родичі звернулися до правоохоронців.

Яну шукали протягом 5 днів. Востаннє її бачили у Мукачеві. 30 грудня місцеві жителі села Нове Давидкове виявили тіло дівчини у річці Латориця.