На Прикарпатті спалахнула Бурштинська ТЕС: пожежу гасили майже 60 рятувальників

Пожежа спалахнула 18 серпня на Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області. На те, щоб локалізувати займання знадобилося трохи більше за 2 години.

За останніми даними повністю ліквідувати пожежу станом на 19:30 не вдалося. До гасіння залучили 57 осіб та 17 одиниць техніки ДСНС.

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Що стало причиною пожежі

Вогонь спалахнув в маслобаку в котлотурбінному цеху блок № 3 Бурштинської ТЕС о 16:51. На місце події одразу прибули рятувальники.

Як з'ясувалося, виникла пожежа в головному маслобаку турбіни в котлотурбінному цеху №3 на відмітці № 6. Внаслідок пожежі пошкоджена система пожежогасіння,

– повідомили у ДСНС.

Станом на 18:15 відкритого вогню не спостерігається, проте сильне задимлення. За попередніми даними, постраждалих немає.



Пожежу локалізовували кілька годин / Фото ДСНС



На місці події працювали 57 рятувальників / Фото ДСНС