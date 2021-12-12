На Прикарпатті сталася масштабна автотроща за участю 4 автомобілів
Джерело:Galka.If.ua
В Івано-Франківській області 12 грудня сталась масштабна аварія за участю 4 автомобілів. Одну машину занесло на "зустрічну", що ускладнило рух.
Аварія сталась о 12:10 між Березівкою і Тисменичанами – на автодорозі Івано-Франківськ – Надвірна.
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Як трапилась ДТП
Водій "Опеля" не впорався з керуванням, автівку занесло на зустрічну смугу руху, де вона врізалася у "ВАЗ 2199". Водій останньої машини уникав зіткнення, тому "Опель" врізався у бік "ВАЗу", а лобового зіткнення таки вдалось уникнути.
Водій "ВАЗ" їхав сам, а в "Опелі" було ще 2 пасажирів. За попередньою інформацією, нібито ніхто не постраждав.
"ВАЗ" розтрощило
Пошкодження отримали щонайменше 4 авто, із них 2 машини полетіли у кювет. Найбільше постраждав "ВАЗ" – він розтрощений на кілька частин.
Поліцейські на місці складають адміністративний протокол.
ДТП на Івано-Франківщині, дивіться відео:
Що відбувається на трасі
Рух на даній ділянці сильно ускладнений. Оприлюднили схеми можливих об'їздів:
- Надвірна – Богородчани – Івано-Франківськ;
- Делятин – Коломия – Івано-Франківськ;
- через села Цуцилів – Волосів – Камінне – Липівка/Березівка.
Аварія на Прикарпатті, дивіться відео: