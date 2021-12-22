На Прикарпатті стався землетрус
22 грудня 2021 , 09:14Читать новость на русском
Джерело:Головний центр спеціального контролю
В Івано-Франківській області поблизу міста Надвірна зафіксували землетрус магнітудою 2,6. Його епіцентр перебував на глибині 4 кілометрів.
У Головному центрі спеціального контролю наголосили, що за класифікацією землетрусів цей відноситься до ледве відчутних. Його коливання вплинули на людей, які перебували знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Зауважте Налякані люди повибігали на вулиці: біля італійського Бергамо стався землетрус
Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Надвірна, на глибині 4 кілометри,
– мовиться у повідомленні.
На Прикарпатті вже був землетрус у грудні
- Головний центр спеціального контролю 15 грудня зафіксував землетрус магнітудою 2,9.
- Тоді підземні поштовхи сталися також біля міста Надвірна.
- Землетрус також кваліфікували як ледь відчутний.
- Епіцентр виявили на глибині 5 кілометрів.