На Прикарпатті стався зсув ґрунту, який заблокував трасу

У Косівському районі, що на Прикарпатті, стався зсув скельного ґрунту на дорогу місцевого значення Розтоки – Великий Рожин. Проїзд для транспорту заблоковано.

На Прикарпатті частина ґрунту заблокувала дорогу

Про це повідомили у фейсбуці Державного підприємства "Дороги Прикарпаття". Зсув скельного ґрунту на проїжджу частину відбувся перед селом Великий Рожин.

До теми У Карпатах – снігопади: можуть сходити лавини

На місце інциденту відразу вирушила дорожня техніка. Заблоковану дорогу намагаються розчистити.

Зауважимо, що синоптики прогнозували на Прикарпатті 13 грудня сніг. У деяких районах очікують налипання мокрого снігу та ожеледицю.

Снігопад на Івано-Франківщині: що відомо

Станом на 13 грудня, сніговий покрив на території Івано-Франківської області становить 15 – 20 сантиметрів.

Згідно з інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, проїзд дорогами державного значення забезпечений.

На трасах сніг розчищають 50 одиниць техніки. Найретельніше працюють на ділянках гірських перевалів та спусків/підйомів на автошляхах.

Загалом на дорогах місцевого значення на Івано-Франківщині працює 39 одиниць снігоочисної техніки.

Повний текст публікації Державного підприємства "Дороги Прикарпаття":

Підрядні організації продовжують розчищати від снігу дороги місцевого значення. Наразі на Косівщині відсутній проїзд на дорозі місцевого значення С090807 Розтоки – Великий Рожин. Тут перед селом Великий Рожин відбувся зсув скельного ґрунту на проїжджу частину. Туди уже направлено техніку для ліквідації зсуву.

Сніговий покрив на території Івано-Франківської області сягав 15 – 20 см. На дорогах місцевого значення працює 39 одиниць снігоочисної техніки. Нагадуємо, сьогодні на Прикарпатті синоптики знову прогнозують сніг, вночі місцями значний сніг, в окремих районах налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.