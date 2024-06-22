Зник під час купання на річці Черемош: на Прикарпатті знайшли мертвим 17-річного хлопця

Рятувальники знайшли тіло 17-річного хлопця. Неповнолітній 20 червня зник під час купання на річці Черемош.

Тіло підлітка виявили в річці зранку 22 червня. Його витягли водолази.

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Водолази виявили тіло підлітка у річці Черемош

Напередодні 17-річний хлопець зник з поля зору під час купання в селі Завалля, Снятинської громади, Коломийського району.

Того дня двоє братів пішли купатися на річку, старший хлопець, перебуваючи у воді не втримав рівновагу і впав у воду, після чого течією його віднесло на більшу глибину, де останній зник з поля зору,

– розповіли в ДСНС.

Підлітка шукали з вечора 20 червня і, на жаль, знайшли мертвим вранці 22 червня. Водолази ДСНС виявили тіло підлітка у річці Черемош і передали працівникам поліції.

У річці Черемош знайшли тіло 17-річного хлопця / Фото ДСНС

До пошуків також долучалися правоохоронці та місцеве населення. Обстеження території проводили з допомогою БпЛА. На місці події психологиня надавала необхідну допомогу близьким хлопця.

"Нагадуємо! Купайтеся лише у призначених для цього місцях!" – наголосили в ДСНС.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким хлопця. Вічна пам'ять!