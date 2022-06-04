Прикинувся валізою, аби "відкосити" від армії: на кордоні знайшли 19-річного порушника

На територію Словаччини намагався незаконно потрапити 19-річний юнак. Він спробував сховатись між валізами у мікроавтобусі, проте його винахідливість успішного результату не принесла.

На таку дивну знахідку в одному з транспортних засобів натрапили військовослужбовці Чопського загону. Стався випадок у пункті пропуску "Малий Березний".

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У багажнику прикордонники натрапили на молодого чоловіка

Під час огляду мікроавтобуса на українській реєстрації, співробітники ДПСУ помітили, що у багажнику хтось є. Юнак прикрився валізами і заліз під сидіння, аби його не помітили.

Як виявилось, незаконно потрапити на словацьку територію хотів 19-річний мешканець Закарпатської області. На місце одразу викликали поліцейських. Пункт пропуску горе-мандрівник та водій мікроавтобуса покинули вже в супроводі слідчого.

Хлопця притягнуть до адміністративної відповідальності

Після того, як будуть завершені слідчі дії, правопорушника притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Окрім того, водієві направлять повідомлення про виявлення можливого кримінального правопорушення.

Дивіться відео, як знайшли хлопця під валізами:

Чоловікам 18 – 60 років не можна виїжджати з України

Зазначимо, на час дії воєнного стану з України не можна виїжджати чоловікам віком 18 – 60 років. Раніше у Верховній Раді говорили, що можливі обговорення задля послаблення цієї норми.

Раніше Окремим категоріям чоловіків можуть дозволити виїжджати за кордон, триває дискусія, – Арестович

Ще більше курйозних випадків на кордоні:

На Закарпатті діяла ціла група людей, які організували бізнес на переправці ухилянтів за кордон. Ба більше, "підприємці" користувались тепловізорами, аби відстежувати рух прикордонників.

Чоловіків, які понад все боялись потрапити до війська, перевозили через річку надувним човном. За такі послуги брали по 5 – 6 тисяч євро.

А на Одещині 26-річний чоловік вигадав ще більш оригінальний спосіб. Він переодягнувся жінкою, аби перетнути кордон та потрапити до Молдови.

Маніпуляція не пройшла: шахрая "розкусили" прикордонники. На правопорушника склали протокол і повідомили про нього територіальний центр комплектування.

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