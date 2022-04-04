Приклад для інших, – Єрмак про рішення Данії ввести мораторій на купівлю російської нафти

Данія ухвалила рішення про відмову від купівлі нафти у Росії. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав це прикладом для інших країн.

Зауважимо, що головна санкція, яка могла б розвалити путінізм – це нафтове ембарго, різке обмеження продажу російської нафти.

Важливо Нафтове ембарго – це єдина справжня санкція, яка могла б розвалити путінізм, – Денисенко

Андрій Єрмак заявив, що це – приклад для інших.

Нафтове ембарго має запрацювати, чим раніше, тим краще,

– наголосив очільник ОП.

Нафтове ембарго можу зупинити Путіна

Якщо країни не запровадять для Росії повне нафтогазове ембарго, агресор може заробити майже 321 мільярд доларів на експорті енергоносіїв.

Так, ситуація зміниться у разі ембарго на продаж енергії. На нафту і газ припадає близько половини російського експорту і близько 40% доходів. Це єдине, що утримує економіку від ще гіршого фінансового краху.

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