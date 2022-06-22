На прикордонні в Курській і Брянській областях Росія розмістила 3 БТГ та підрозділи десантників

Росія розмістила до трьох БТГ на кордоні з Україною в Курській та Брянській областях. Також країна-агресор стягнула туди свої повітряно-десантні підрозділи.

Окупанти стягують додаткові підрозділи для демонстрації. Про це повідомляють в ранковому зведенні Генерального штабу 22 червня.

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Росіяни розмістили три БТГ та десант на кордоні з Україною

На Сіверському напрямку ворог, з метою демонстрації присутності, утримує до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей,

– мовиться в повідомленні.

На цьому ж напрямку російські загарбники обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони Середини-Буди, Миропілля Сумської області, а також Грем'яч Чернігівської області.

Коротко про ситуацію на фронті

На Волинському та Поліському напрямках білоруські підрозділи ведуть розвідку та обладнують позиції.

На Харківському напрямку росіяни теж розвідують позиції ЗСУ в повітрі. Агресор інтенсивно обстрілював позиції українських військ поблизу Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепеля. Крім того, ворог атакував із ствольної та реактивної артилерії цивільну інфраструктуру в районах Українки, Петрівки, Шевелівки, Базаліївки і Прудянки.

На Слов’янському напрямку окупанти намагаються відновити наступ на Слов'янськ. Вони обстрілюють з реактивних систем залпового вогню район неподалік Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.

Ворог намагається повністю захопити Сєвєродонецьк, блокувати підрозділи Сил оборони в районах Борівського та Воронового. Бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти перегрупували війська. Українські воїни на напрямку Миронівка – Семигір'я відбили штурм в бік Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог стримує позиції ЗСУ. Він обстріляв райони Андріївки, Новодонецького, Старої Українки та Гуляйполя. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.

На Південнобузькому напрямку активних дій не зафіксовано. Загарбники атакували зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню район Таврійського, Шевченкового, Киселівки, Квітневого. Завдав авіаудару біля Білої Криниці.

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