ДБР затримало прикордонника: він застрелив цивільного, який намагався незаконно перетнути кордон

Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця, який застрелив 39-річного чоловіка під час незаконної спроби перетину кордону.

39-річного жителя Дніпра застрелили нв українсько-румунському кордоні на Закарпатті. Варто зазначити, що цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а навпаки – кинувся тікати.

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Чоловік мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт.

За попередніми даними, 15 травня близько 19 години військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією,

– повідомили в пресслужбі ДБР.

В ДБР додали, що військовослужбовці прикордонного загону здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови.

Військовослужбовця затримали

У пресслужбі повідомили, що військовослужбовців прикордонного наряду було допитано.

Одного з військовослужбовців затримано, готують повідомлення про підозру за статтею "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу",

– зазначили у відомстві.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються усі обставини трагедії.

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