Прикордонникам на заході терміново потрібна техніка підвищеної прохідності
1 березня 2022 , 13:17Читать новость на русском
Джерело:ДПС України
У Державній прикордонній службі повідмили, що прикордонники на заході потребують позашляховики, ватажівки та автобуси з підвищеною прохідною здатністю. Також співробітники просять надати водіїв.
Відомство звернулося до громадян з проханням надати транспорт з підвищеною прохідною здатністю. Також прикордонникам потрібні водії.
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Повний текст повідомлення:
Прикордонникам у західних областях терміново потрібні техніка підвищеної прохідності та водії!
Прикордонники звертаються до усіх небайдужих з проханням допомогти з повнопривідною легковою та вантажною автомобільною технікою, пасажирськими автобусами.
Зазначений транспорт необхідний для виконання бойових завдань з оборони нашої держави. А також звертаємося до громадян, які мають можливість при необхідності здійснити перевезення особового складу та вантажів власним автотранспортом.
Якщо можете допомогти, телефонуйте:
(067)-927-02-64 - Чернівецький прикордонний загін;
(050)-236-51-56 - Мукачівський прикордонний загін;
(068)-598-48-75 - Чопський прикордонний загін;
(068)-649-24-95 - Львівський прикордонний загін;
(067)-680-68-41 - м. Великі Мости, Кінологічний навчальний центр (Львівська область);
(098)-573-33-44 - Луцький прикордонний загін;
Дякуємо за підтримку! Разом до перемоги!
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