Знищено окупантів і ворожу техніку: прикордонники вдарили по бойовому потенціалу росіян

На Лиманському напрямку українські прикордонники завдали чергових втрат для російської армії. Їм вдалося знищити важливу для противника техніку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Яких втрат завдають ворогу?

На Лиманському напрямку оператори безпілотників ДПСУ завдали втрат російським військам. У результаті ударів було знищено ворожі дрони, артилерійські системи, автомобільну та мототехніку, а також особовий склад противника.

Згідно з оприлюдненою прикордонниками інформацією, підрозділи БпЛА продовжують виявляти та уражати цілі окупаційних військ, відчутно знижуючи їхній бойовий потенціал на одній із фактично найгарячіших ділянок фронту.

Робота прикордонників на Лиманському напрямку: дивіться відео

Як бійці послаблюють можливості росіян?

До речі, станом на 18 червня 2026 року втрати окупаційних військ становлять 1 388 050 серед особового складу. Лише за минулу добу вдалося ліквідувати або ж поранити 1 370 росіян. Також бійці знищили десятки техніки.

"Примари" ГУР впродовж останніх місяців знищили логістичні артерії ворога, внаслідок українських атак в окупантів заблоковані шляхи постачання боєприпасів та пального. Противник також сповільнює переміщення резервів.

До речі, джерела 24 Каналу у НАТО повідомила, що Росія від початку повномасштабної війни в Україну втратила понад 1,4 мільйона військових. Попри це, у Кремлі не демонструють жодних ознак зміни своїх стратегічних цілей.