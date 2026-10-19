Молдова направила Україні ноту протесту через інцидент з прикордонниками на Дністрі

Молдова надіслала Україні офіційну ноту протесту через незаконний перетин кордону прикордонниками на річці Дністер. У Кишиневі розцінюють такий інцидент як грубе порушення.

Про це повідомляє Newsmaker із посиланням на заяву голови парламентського комітету з питань національної безпеки Молдови Ліліана Карпа.

Реакція Молдови

Ліліан Карп зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало українців намагалися нелегально дістатися Молдови. Однак, наголосив він, це не виправдовує дій прикордонників.

Ми бачимо спробу українських прикордонників, які, на жаль, дозволили собі перетнути лінію державного кордону, що є грубим порушенням. Саме у зв’язку з цим незаконним перетином кордону були направлені ноти протесту посольству України та іншим українським органам влади,

– сказав молдовський політик.

За словами Карпа, "ніщо не виправдовує поведінку прикордонників, навіть якщо йшлося про незаконний перетин кордону".

"Те, що зробили українські прикордонники, не відповідає жодним етичним нормам і не може вважатися нормальним", – підсумував парламентар.

Молдовський посадовець окремо згадав і про долю 49-річного киянина, якого наздоганяли прикордонники. Чоловік наразі перебуває в лікарні міста Сороки, де йому діагностували струс мозку.

Нагадаємо, інцидент стався 15 жовтня біля села Голошниця, де прикордонний патруль з України дістався берега Молдови на човні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснював, що під час погоні за порушником у човна заглухнув двигун через мілину, тож його течією винесло до молдовського узбережжя.