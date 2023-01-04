Відвоювали територію та знищили ворога: як прикордонники здійснили успішну операцію під Бахмутом
Джерело:Державна прикордонна служба України
Найзапекліші бої ЗСУ та ворогів відбуваються на Бахмутському напрямку. Наші бійці там зуміли вибити з поля бою декілька десятків росіян.
Також наші військові зайняли ворожі позиції. Цю операцію здійснили прикордонники разом з військовими Збройних Сил України.
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Яку операцію здійснили прикордонники та ЗСУ під Бахмутом
Російській загарбники продовжують наступати на Бахмут, що на Донеччині. Так, вороги під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій наших захисників.
Проте українські прикордонники ворожий артналіт перечекали в укриттях. Проте згодом почали успішно працювати по ворогу. Зокрема, вони:
- відкрили вогонь, коли піхота росіян почала наближатись;
- провалили спробу ворога здійснити штурм.
Після того, як наші військові завдали росіянам втрат, вони почали тікати.
Охоронці кордону з воїнами ЗСУ контратакували та зайняли позиції ворога. В ході бою 9 окупантів знищено, ще орієнтовно – 20 поранено,
– заявили в Держприкордонслужбі.
За даними наших військових, українські Сили оборони просунулись на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях.
Що відбувається в районі Бахмута
- Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Бахмут надалі залишається епіцентром бойових дій. За його даними, погода та відсіч ЗСУ змушують ворога діяти малими групами без використання важкої техніки.
- Однак тактика наших військових полягає в тому, щоб знаходити ці групи окупантів та знищувати їх на дальніх підступах.
- Ба більше, в американському Інституті вивчення війни заявили, що росіяни могли з Бахмута перемкнутися на Соледар. Саме невдачі могли змусити ворогів перекидати сили на іншу ділянку фронту.
- Адже, за словами аналітиків, взяття Бахмута мало б радше велике психологічне значення для Росії, адже підняло б дух російських солдатів після численних поразок на фронті.