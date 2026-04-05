Прикордонники "мінуснули" рідкісну РЛС "Зоопарк" та три РСЗВ ворога: гарячі кадри

На Гуляйпільському напрямку українські прикордонники знищили рідкісну радіолокаційну систему окупантів "Зоопарк". Також під удар потрапили три ворожі РСЗВ.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Як відпрацювали прикордонники по техніці ворога біля Гуляйполя?

Втрат у техніці ворогу на Гуляйпільському напрямку завдали аси прикордонного підрозділу "Фенікс". Захисники набили ворожої техніки на близько 28 мільйонів доларів США.

Лише за ніч з 4 на 5 квітня на Запоріжжі пілоти "Фенікса" виявили та уразили три установки реактивних систем залпового вогню, серед яких два "Гради" та один "Ураган", а також рідкісну радіолокаційну систему "Зоопарк". Це попри звичайні буденні цілі, які ми знищуємо цілодобово,

– зазначили військовослужбовці підрозділу "Фенікс".

Захисники зауважили, що РЛС "Зоопарк" – вкрай рідкісна ціль для Сил оборони. Загалом за час повномасштабного вторгнення було уражено до 15 одиниць цієї техніки.

Як пілоти "Фенікса" відпрацювали по РЛС "Зоопарк" і РСЗВ окупантів

