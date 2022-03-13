Прикордонники обіцяють помсту оркам за ракетну атаку на центр миротворчості

Російські орки завдали ракетних ударів по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Унаслідок удару загинуло 35 людей. Українські прикордонники обіцяють помсту орді Путіна.

Чекаємо вас на відстані пострілу

Наші прикордонники записали звернення до російського ворога. Вони заявили, що орда вбила людей та зламала стіни. Однак не змогла зламати професійність та злагодженість прикордонників.

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"Ви можете лише підступно бити здалеку, воювати зі школами, лікарнями, храмами, морити голодом дітей та жінок", – йдеться у зверненні.

Прикордонники обіцяють, що за кожне відібране життя та зруйновану будівлю – прийде розплата.

Вона буде одягнена в однострій українського бійця. Чекаємо вас на відстані пострілу. І з нашого боку він буде влучним. Слава Україні! Смерть ворогам!,

– заявили бійці Держприкордонслужби.

Дивіться відео звернення українських прикордонників

Окупант завдав удару на Львівщині

У неділю, 13-го березня, майже на всій території України була оголошена повітряна тривога. Росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині.

Вибухи вперше за час війни було чутно у Львові. Від місця, де впали ракети, до кордону Польщі – всього 20 кілометрів.

Унаслідок ракетних ударів загинуло 35 людей. Ще 134 людини отримали поранення.

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