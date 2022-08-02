"Не через наказ, а щоб знищити ворога": історія прикордонників, які мужньо боронили рідну землю

Кожен захисник України пише неймовірну історію подвигу. Героїчні прикордонники розповіли про те, як боролися з окупантами та продовжують бити ворога.

Прикордонники одні з перших зустріли російських окупантів на українській землі та дали їм шалену відсіч. Вони продовжують героїчну боротьбу та робити все можливе для того, щоб повернутися на всі українські межі, які визнав цілий світ.

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Як прикордонники захищали Україну від окупантів

Прикордонники показали та розповіли, як вибивали російських окупантів з одного з населених пунктів. Під час цього бою загинули 4 наші герої.

Ми йшли туди не через наказ, а тому, що потрібно було знищити ворога. У всіх боях ми не показали ні краплі страху. Кожен вмотивований боронити свою землю та захищати її від ворога,

– розповіли прикордонники.

Відео боїв прикордонників з росіянами:

Війна росії з Україною: останні новини

російські окупанти обстріляли цивільний автобус на Херсонщині. У мережі показали фото цинічного злочину ворога проти мирних людей.

Ворог використовує у війні проти України заборонені боєприпаси. Вони не бояться відповідальності за цей злочин та навіть почали зізнаватися у цьому.

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