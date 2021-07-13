Прикривались хитрощами: ФСБ Росії стежила за навчаннями "Сі Бриз-2021"

Коли відбувались міжнародні навчання "Сі Бриз-2021", російські кораблі постійно стежили за суднами України та країн-партнерів. Щоправда, свої маневри прикривали хитрощами.

Особливо росіяни непокоїлись, коли учасники навчань наблизились до газоконденсатних родовищ у Чорному морі.

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Росіяни метушились

У той момент райони родовищ негайно оголошували закритими, а курс руху кораблів – нібито небезпечним. Окупанти вимагали змінити курс та залишити регіон.

Провокації Росії провалились

Прикордонники зазначили, що провокації росіян не вдалися, оскільки план навчань виконали в повному обсязі.

Відтак міжнародні кораблі спокійно повернулися в пункти базування. Північним сусідам залишалось лише дивитись услід.

Як пройшли навчання "Сі Бриз-2021"