Українські прикордонники посилено охороняють кордон з Росією та Білоруссю

Українські прикордонники працюють в посиленому режимі, охороняючи кордон з Росією та Білоруссю. За словами голови Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, небезпека може прийти у будь-який момент.

Про це Дейнеко повідомив на брифінгу. Він зауважив, що через контроль другої лінії щодня не проходять 100 – 150 іноземців, переважно це – росіяни.

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Хто з добрими намірами – перетне кордон вільно, – Дейнеко

Кожен іноземець або особа без громадянства, яка перетинає державний кордон на в'їзд в Україну з туристичною метою, з добрими намірами, перетне кордон вільно, у зручний спосіб, решта – не зможуть цього зробити,

– пояснив Дейнеко.

Україна вчинила щодо Білорусі, як і більшість країн Європи

Щодо ситуації з Білоруссю, то голова ДПСУ підтвердив, що з опівночі 26 травня авіасполучення з цією країною зупинили. Україна вчинила так, як і більшість європейських країн.

Так само ми не здійснюємо оформлення громадян, які перетинають державний кордон в авіаційних пунктах пропуску з України в будь-який аеропорт Республіки Білорусь. Фактично ми розуміємо, що це ускладнює життя свідомих громадян, але ж іншого виходу немає,

– зазначив голова Держприкордонслужбі.

Дейнеко зауважив, що не можна сказати, що це критично вплине на прикордонну інфраструктуру. За минулий рік на спільній з Білоруссю ділянці кордону прикордонники оформили на в'їзд та на виїзд близько 1,9 мільйона громадян. Отож прикордонники вважають, що автомобільні пункти пропуску впораються з навантаженням.

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