Бійці підрозділу Prime 5 прикордонного загону 24 листопада відбили чергові атаки російських дронів на Північно-Слобожанському напрямку. Захисники своєчасно перехопили ударні безпілотники, не давши їм дістатися цілей.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

Які подробиці?

Військові ведуть безперервне чергування у повітряному просторі прикордоння, аби завчасно фіксувати рух ворожих цілей.

За кожним успішним знешкодженням стоїть виснажлива робота розрахунків, які відстежують маршрути пересування повітряних апаратів супротивника.

Завдяки злагодженим діям українські оборонці ліквідують повітряні загрози ще на підльоті до передових рубежів. Це позбавляє російські війська можливості завдавати прицільних ударів та коригувати вогонь по позиціях Сил оборони України.

Подробиці нищення російських БпЛА: дивіться відео

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, як бійці Сумського прикордонного загону розбили сили окупантів на цьому ж рубежі.

Тоді українські воїни уразили ворожий польовий склад боєприпасів, укриття пілотів БпЛА та рознесли стартову позицію дронів "Молнія".