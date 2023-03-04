Прикордонники приземлили дрон окупанта, на який він зняв себе і позицію росіян
Джерело:ДПСУ
Українські прикордонники приземлили ворожий дрон. Дослідивши записи з камери безпілотника, вдалося побачити, як оператор-невдаха зняв себе і позиції загарбників.
Російський дрон український прикордонники приземлили на Харківщині. Окупанти запустили його, щоб розвідувати українські позиції, але щось пішло не так.
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Росіянин "спалив" свої позиції
Російський оператор дрона-розвідника запускаючи безпілотник чітко зафіксував місце розташування своїх позицій. Після приземлення дрона українськими прикордонниками, наші воїни отримали кадри з локацією загарбників. Обличчя невдахи-оператора на цьому відео потрібно бачити.
На відеокамеру окупант-дроновод зняв себе та місце запуску безпілотника. З отриманих кадрів прикордонники вирахували розташування позицій ворога,
– підписали в Держприкордонслужбі.
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Втрати ворога
Що було далі після виявлення ворожих позицій за допомогою російського дрона – поки що загадка, яку Держприкордонслужба не спішить розкривати. Однак будемо сподіватися, що горе-оператор допоміг нашим воїнам поповнити статистику втрат ворога від Генштабу ЗСУ.
Станом на 4 березня 2023 року від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- близько 152 190 загарбників;
- 3 409 танків;
- 6 683 бойових броньованих машин;
- 2 414 артилерійських систем;
- 487 реактивних систем залпового вогню;
- 247 засобів ППО;
- 302 літаки;
- 289 гелікоптерів;
- 2 066 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 873 крилаті ракети;
- 18 кораблів та катерів;
- 5 289 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 230 одиниць спеціальної техніки.