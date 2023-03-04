Прикордонники приземлили дрон окупанта, на який він зняв себе і позицію росіян

Українські прикордонники приземлили ворожий дрон. Дослідивши записи з камери безпілотника, вдалося побачити, як оператор-невдаха зняв себе і позиції загарбників.

Російський дрон український прикордонники приземлили на Харківщині. Окупанти запустили його, щоб розвідувати українські позиції, але щось пішло не так.

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Росіянин "спалив" свої позиції

Російський оператор дрона-розвідника запускаючи безпілотник чітко зафіксував місце розташування своїх позицій. Після приземлення дрона українськими прикордонниками, наші воїни отримали кадри з локацією загарбників. Обличчя невдахи-оператора на цьому відео потрібно бачити.

На відеокамеру окупант-дроновод зняв себе та місце запуску безпілотника. З отриманих кадрів прикордонники вирахували розташування позицій ворога,

– підписали в Держприкордонслужбі.

Російський дрон зафільмував російські позиції: дивіться відео

Втрати ворога

Що було далі після виявлення ворожих позицій за допомогою російського дрона – поки що загадка, яку Держприкордонслужба не спішить розкривати. Однак будемо сподіватися, що горе-оператор допоміг нашим воїнам поповнити статистику втрат ворога від Генштабу ЗСУ.

Станом на 4 березня 2023 року від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила: