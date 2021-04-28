Прикордонники проводять навчання у зоні ООС: фото

Українські прикордонники проводять навчання у районі проведення Операції Об'єднаних сил у Донецькій області. Умови та завдання – максимально наближені до реальних.

Що відомо про навчання прикордонників

Навчання відбуваються для підтримання належного рівня вмінь персоналу. Вони також покликані вдосконалити злагодженість дій підрозділів Держприкордонслужби у складі ООС.

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Вузькопрофільні спеціалісти бойового спрямування Донецького прикордонного загону провели навчально-методичні збори. Серед навчальних питань – тактичні епізоди бойового застосування підрозділів,

– розповіли у штабі ООС.

Згідно з програмою, прикордонники відпрацювали:

вогневу підготовку,

тактичну,

інженерну.

Окрім стрільб, вони мали змогу вдосконалити способи прихованого пересування під час ведення бою та зайняття вигідних вогневих позицій. До речі, командування тренувалося керувати маневрами підрозділів.

"Подібні навчання є справжнім вишколом для військовослужбовців, де кожен може підвищити рівень своєї професійної майстерності", – наголосили в ООС.

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