Прикордонники проводять навчання у зоні ООС: фото

Читать новость на русском

Українські прикордонники проводять навчання у районі проведення Операції Об'єднаних сил у Донецькій області. Умови та завдання – максимально наближені до реальних.

Джерело:

штаб ООС

Що відомо про навчання прикордонників

Навчання відбуваються для підтримання належного рівня вмінь персоналу. Вони також покликані вдосконалити злагодженість дій підрозділів Держприкордонслужби у складі ООС.

До теми У зоні ООС українські авіаційні навідники провели тренування: фото

Вузькопрофільні спеціалісти бойового спрямування Донецького прикордонного загону провели навчально-методичні збори. Серед навчальних питань – тактичні епізоди бойового застосування підрозділів,
– розповіли у штабі ООС.

Згідно з програмою, прикордонники відпрацювали:

  • вогневу підготовку,
  • тактичну,
  • інженерну.

Окрім стрільб, вони мали змогу вдосконалити способи прихованого пересування під час ведення бою та зайняття вигідних вогневих позицій. До речі, командування тренувалося керувати маневрами підрозділів.

"Подібні навчання є справжнім вишколом для військовослужбовців, де кожен може підвищити рівень своєї професійної майстерності", – наголосили в ООС.

Читайте також Бойовики скупчують "Гради" на Донбасі під виглядом навчань, – ООС