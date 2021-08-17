Прикордонники розповіли, скільки людей перетнули український кордон за 30 років незалежності

У Держприкордонслужбі підрахували, що з 1991 року через державний кордон України пропустили понад 2 мільярди людей. Крім того, державну межу перетнули понад 450 мільйонів транспортних засобів.

У ДПСУ наголосили, що однією із ключових функцій прикордонників із перших днів на варті рубежів країни став належний прикордонний контроль.

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Скільки людей перетнули український кордон від 1991 року

За роки незалежності встановленим порядком через державний кордон пропустили

понад 2 мільярди 158 мільйонів людей;

понад 452 мільйони транспортних засобів.

Водночас прикордонний контроль дозволив істотно знизити показники незаконної міграції. Адже за 30 років українські прикордонники відмовили у пропуску через кордон понад 792 тисячам людей.

У Держприкордонслужбі також зазначили, що разом із роботою наявних контрольно-пропускних пунктів на західному та південному кордоні відомство розбудовувало систему прикордонного контролю на сході та на півночі країни.

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