Держприкордонслужба днями заявила, що кожного дня український кордон перетинають орієнтовно 6 тисяч чоловіків. У відомстві пояснили, що це включно з тими, хто в'їжджає в Україну.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону, що аналіз декількох останніх місяців показує, що чоловіки більше перетинали кордон на в'їзд в Україну, ніж виїжджали, пише 24 Канал.

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Що відомо про перетин кордону чоловіками призовного віку

Андрій Демченко зауважив, що чоловіки мають право перетинати кордон відповідно до тих правил, які діють на період воєнного стану.

Якщо говорити про правила перетину кордону, то розуміємо, що мають відбуватись вантажоперевезення, мають курсувати автобусні рейси. А це водії, власне, чоловіки, яким також дозволено перетинати кордон на виїзд з України й вони становлять 50% від загальної кількості українських чоловіків у віці 18 – 60 років, які перетинають кордон на виїзд з України,

– розповів речник Держприкордонслужби.

Андрій Демченко розповів, які ще чоловіки виїжджають з України. Зокрема:

по 15 – 17 % – це особи з інвалідністю та багатодітні батьки, яким під час дії воєнного стану дозволено перетинати кордон та які не підпадають під мобілізацію;

орієнтовно 7% – чоловіки, які непридатні до військової служби, та мають право на перетин кордону;

3% – волонтери, які їдуть для перевезення гуманітарних вантажів для військових та населення;

незначний відсоток – це особи, які супроводжують осіб з інвалідністю, самостійно виховують дітей або мають дитину з інвалідністю, військовослужбовці, які слідують у відрядження, на лікування чи у відпустки за кордон.

Тому не варто робити проблему з того, що така кількість чоловіків перетинає кордон. Адже відбувається рух як на виїзд з України, так і на в'їзд,

– запевнив речник.

Андрій Демченко додав, що виїзд з України відбувається виключно за правилами перетину кордону та з документами, які підтверджують право перетинати кордон.

Речник Держприкордонслужби пояснив, що прикордонники щодня відмовляють у перетині кордону орієнтовно 100 чоловікам, які не мають документів або не можуть підтвердити мету своєї поїздки за кордон.

Що цьому передувало