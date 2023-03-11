Прикордонники розтрощили групу "вагнерівців" у промзоні Бахмута

Українські сили оборони, зокрема прикордонники, ведуть запеклі бої з російськими військами за Бахмут. Вони влаштували для окупантів засідку.

Прикордонний підрозділ Луганського загону вів позиційний бій з російськими силами в районі одного з промислових підприємств.

До речі По коліна в багнюці і під обстрілами: українські бійці показали, як рятують побратимів у Бахмуті

Штурми окупантів

Напередодні українські оборонці витримали кілька штурмових атак загарбників. Однак росіяни мали намір продовжувати наступ, тому закріпились в одному з цехів. Далі загарбники накопичували сили.

Прикордонники завдали контрудару, аби знищити осередок окупантів. Наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикривав підхід до споруди. Група наземних розвідників пішла на прорив та ліквідувала вагнерівців.

Бої у промзоні Бахмута: відео

Влаштували засідку

Щоб вразити резерви росіян, прикордонники облаштували засідку. Коли наступила темрява, оборонці влаштували "сюрприз" для штурмовиків окупантів. Снайпери-прикордонники знешкодили 6 окупантів.

Яка ситуація у Бахмуті